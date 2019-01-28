Клюка: хорошо, что мы сумели сдержать игроков «Енисея»

Доигровщик новоуренгойского «Факела» Егор Клюка прокомментировал победу в матче 16-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:20).

«Енисей» вышел не в оптимальном составе, у них не было одного из лидеров, но, как правило, такая ситуация раскрепощает команду – игроки, которые выходят на замену, могут выстрелить в любой момент. Хорошо, что мы сумели сдержать их, сохранили свой ритм до конца матча и показали слаженную командную игру", — приводит слова Клюки официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Факел» занимает 5-ю строчку, «Енисей» — 12-ю. 2 февраля «Енисей» в рамках 17-го тура сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Факел» встретится с «Динамо ЛО» (Ленинградская область).