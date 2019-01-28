Мельничук: «Газпрому-Югра» не хватило мелочей, чтобы довести два сета до победы

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал поражение в матче 16-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 0:3 (24:26, 25:27, 13:25).



«Две партии была равная игра, во второй партии вели, но не смогли завершить её в свою пользу. Считаю, что настрой у нашей команды был хороший, ребята были к игре готовы. Третий сет, увы, был провальный для нас, но первые два сета, повторюсь, показывали хорошую игру, не хватило нам в мелочах, чтоб довести их до победы. Мы боролись, но волейбол состоит из мелочей. В третьем сете провалили приём, потеряли концентрацию, отсюда и результат», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает шестую строчку, «Газпром-Югра» — восьмую.