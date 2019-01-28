Макаров: обидно так уступать, конечно

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев и капитан сургутского «Газпрома-Югра» Сергей Макаров поделились впечатлениями от матча их команд в 16-м туре российской Суперлиги. «Железнодорожники» одержали победу со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).



«Утром мы не тренировались, поэтому, возможно, не могли долго войти в игру. Конечно, это допускать нельзя, потому что с таким соперником, как Сургут, тяжело будет отыграть отставание. Плюс теряли концентрацию. Успех в первом сете в напряжённой борьбе нам добавил драйва, но, опять же, нам не всегда удаётся сохранить преимущество в четыре-пять очков. В первом и втором сетах мы трижды вели и своими же ошибками позволяли гостям сокращать преимущество. Мы понимали, что если партия из-за наших ошибок закончится в пользу Сургута, то, возможно, игра пойдёт совсем другая.

Хорошо, что выиграли вторую партию, а перед третьей поговорили о том, что совсем неправильно мы распоряжаемся набранными очками. Поставили цель — ни в коем случае не допускать серию ошибок. И у нас это получилось. Была хорошая подача, блок. Такие партии надо заносить себе в актив и использовать в играх с другими соперниками", — цитирует Куркаева официальный сайт ВФВ.

«Мы начали не очень хорошо, совершили несколько ошибок на приёме, уступали „минус 5“. Как получилось, так уже получилось, обидно так уступать, конечно, но ничего страшного, будем продолжать работать дальше и играть. Я не думаю, что длительная игра в Кемерово как-то сказалась на результате. После игры с „Кузбассом“ у нас был выходной, потом мы тренировались и переехали в Новосибирск, также получив выходной. Скорее, мы получили мало тренировочного времени. Перед Кемерово мы готовились четыре дня, а здесь не было своего зала. Возможно, сказался этот факт. Сейчас судить тяжело. Соперника поздравляю с победой, а мы пойдём разбираться в случившемся», — сказал Макаров.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает шестую строчку, «Газпром-Югра» — восьмую.