Климкин: хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что играем на нервах

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:1 (20:25, 25:23, 25:18, 25:18).

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за то, что в последних матчах играем у них на нервах. К сожалению, травмы преследуют команду, из-за этого возникают сложности с составом. Уже целый месяц я вынужден перед каждым матчем искать вариант стартовой шестёрки. Надеялся, что Сергей Пирайнен продолжит играть так же, как он действовал против «Динамо-ЛО». Но диагональный, видимо, переволновался от встречи с бывшими одноклубниками. Хорошо, что перетерпели и оставили на площадке Дмитрия Макаренко, у которого поначалу не всё получалось. В четвёртом сете я увидел от него ту игру, которую жду.



Остаётся только пожелать здоровья нашим игрокам. Надеюсь, скоро найдут свою игру Евгений Сивожелез и Лукаш Дивиш. У обоих лидерский характер, им хочется быть вожаками на площадке. Но, конечно, сложно быть лидером, когда в составе Ореол Камехо и Георг Грозер. Впрочем, легионерам тоже есть в чём добавить. А самое главное – нам необходимо с каждым матчем, с каждой партией улучшать командные взаимодействия. Надеюсь, в Москве ребята покажут качественный волейбол», — цитирует Климкина официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Зенит» занимает четвёртое место.