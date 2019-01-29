Бережко: не хочу говорить, что у «Динамо» всё наладилось, чтобы не сглазить

Капитан московского «Динамо» Юрий Бережко оценил игру команды на данном этапе сезона и назвал главных соперников в февральских матчах.

«В ближайшее время нас ожидают игры с по-настоящему сильными соперниками, которые в полной мере покажут нашу максимальную готовность. Не хочу говорить, что у нас всё наладилось, чтоб не сглазить, но даже результаты показывают, что мы на правильном пути. Ощущения от побед всегда положительные, но обязательно нужно анализировать наши поражения от «Газпром-Югры» и «Зенита», делать соответствующие выводы и не допускать подобного в дальнейшем.



Кто из соперников может доставить наибольшие сложности? Матчи с «Перуджей», «Зенитом» (Санкт-Петербург), «Кузбассом» впереди, и именно они станут главными для нас в феврале. Сейчас необходимо в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с новыми игроками.



Не могу сказать, что у нас сейчас есть достаточно времени для работы, ведь последний месяц играем в основном на выезде и по две игры в неделю. Когда позволяет время, уделяем его взаимодействию со связующими и организации блока.



Капитанство в «Динамо» — безусловно большая ответственность, которую ребята возложили на меня общем голосованием. Это не первый мой опыт, были ещё 2008-2010 годах в «Динамо», сейчас, конечно, подхожу к этому совершенно по-другому. Время покажет, думаю, сейчас ещё рано делать какие-то выводы», — цитирует Бережко официальный сайт клуба.

Сегодня, 29 января, «Динамо» на выезде сыграет с турецким «Аркасом» в четвёртом туре Лиги чемпионов.