Сиденко: Феоктистов набрал первые 4 очка, но надо набирать последние 5

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко после поражения в матче 16-го тура российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 1:3 (25:18, 14:25, 23:25, 20:25) рассказал о планах перестроить игру команды.

«Мы хотели перестроить игру, чтобы чаще нападали центральные игроки, а не Феоктистов, Мискевич или Титич. Хоть мы и выиграли первую партию, но у нас с этим не заладилось. В первый темп не попадали, хотя у нас центральные нападают много раз за игру. Сначала не попадали первые связки, а потом приёма не было. Пасовать первым темпом ради первого темпа было нелогично. Егор набрал первые четыре очка, это хорошо, но надо набирать последние пять очков», – цитирует Сиденко официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Урал» занимает 10-е место, «Нова» — девятое.