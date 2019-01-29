Брянский: понимаем, что матч с «Аркасом» будет трудным

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился ожиданиями от матча с турецким «Аркасом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Измире сегодня, 29 января.

«Это очень важный матч для нас. У „Аркаса“ горячие болельщики. Мы понимаем, что нас ждёт трудная игра, и готовы к этому», — приводит слова Брянского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице группы E «Динамо» занимает второе место, «Аркас» — четвёртое. Во 2-м туре московская команда победила «Аркас» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:15). В группе E также выступают итальянская «Перуджа» (3 победы) и французский «Тур» (1 победа).

Действующим победителем Лиги чемпионов является казанский «Зенит».