Хоаг: надеемся провести хороший матч с «Динамо» и порадовать болельщиков

Главный тренер турецкого «Аркаса» Гленн Хоаг поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Динамо». Встреча состоится в Измире сегодня, 29 января.

«Я ожидаю матч топ-уровня. Такая игра будет особенно полезна для моих игроков в плане получения опыта. В последнее время мы смогли прибавить. Если продолжим так играть, то сможем добиться позитивных результатов.

Европейская Лига чемпионов — это один из лучших турниров в мире. Мы надеемся провести хороший матч и порадовать болельщиков", — приводит слова Хоага официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице группы E «Динамо» занимает второе место, «Аркас» — четвёртое. Во 2-м туре московская команда победила «Аркас» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:15).

