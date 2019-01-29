Московское «Динамо» и казанский «Зенит» добились побед в Лиге чемпионов

В матчах четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов волейболисты московского «Динамо» на выезде обыграли турецкий «Аркас» — 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Другой представитель России, казанский «Зенит», на своей площадке в четырёх партиях выиграл у бельгийского «Кнака» со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20) и вышел в плей-офф турнира.

Лига чемпионов. Мужчины. Групповой этап. 4-й тур



«Аркас» (Турция) — «Динамо» (Москва, Россия) — 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).

«Зенит» (Казань, Россия) — «Кнак» (Бельгия) — 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20).

В четвёртом туре «Динамо» 13 февраля примет итальянскую «Перуджу». На следующий день «Зенит» сыграет в гостях с немецким «Франкфуртом».

Казанский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.