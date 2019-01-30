Польский связующий сообщил, что перейдёт в московское «Динамо»

Польский связующий Гжегош Паёнк на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что до конца сезона будет выступать за московское «Динамо». Ранее он защищал цвета турецкого «Токата». На минувшей неделе его команда уступила «Архави» в пяти партиях.

«К сожалению, это была моя последняя игра за „Токат“ в этом сезоне. Жаль, что моё пребывание в команде не удалось завершить победой, но „Архави“ сыграл здорово. Соперник победил заслуженно. Я знаю, что мы попадём в плей-офф, желаю удачи там. Для меня же сбывается мечта — я до конца сезона буду играть за „Динамо“ Москва», — написал Паёнк.



Ранее он также выступал за польские клубы «Бельско-Бяла», «Ястшембский Венгель», «Кельце», «Ольштын», «Закса» и «Заверце», за французский «Мартиг» и португальскую «Бенфику».

В составе сборной Польши Гжегож дебютировал в 2015 году и стал бронзовым призёром Евролиги.

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