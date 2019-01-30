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Тренер «Кнака»: несмотря на возраст игроков, мы взяли по сету у основы «Зенита»

Тренер «Кнака»: несмотря на возраст игроков, мы взяли по сету у основы «Зенита»
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер бельгийского «Кнака» Стивен Ванмедегал прокомментировал поражение в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с казанским «Зенитом» со счётом 1:3 (25:20, 18:25, 18:25, 20:25).

«Нам было важно действовать поактивнее и оказать давление на соперника. Мы смогли это сделать, играя в командный волейбол. У нас очень молодой коллектив, но в обоих матчах с основным составом „Зенита“ мы смогли взять хотя бы один сет. Мы получили огромный опыт», — приводит слова Ванмедегала официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Зенит», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, гарантировал себе место в плей-офф. «Кнак» занимает третье место в группе, одержав одну победу.

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