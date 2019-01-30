Хоаг: Коой и Бережко провели исключительный матч

Главный тренер турецкого «Аркаса» Гленн Хоаг прокомментировал поражение в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).

«Главное отличие между нашими командами в опыте. Дик Коой и Юрий Бережко провели исключительный матч и проявили лидерские качества. Они мощно подавали, мы не могли справиться с их подачами. Соперники допустили лишь 6 ошибок на подаче, что для соревнований такого уровня очень мало.

«Динамо» — команда, которая очень хорошо готова физически. Мы не смогли остановить соперника. Хотим поздравить «Динамо». Эта команда победила заслуженно", — приводит слова Хоага официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, «Аркас» — четвёртое.

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