Канал казанского «Зенита» представил обзор игры с «Кнаком» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» в 4-м туре мужской Лиги чемпионов на своей площадке обыграл бельгийский «Кнак» со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20). Самым результативным игроком матча стал диагональный команды из столицы Татарстана Максим Михайлов, набравший 23 очка. 17 очков в активе французского доигровщика «Зенита» Эрвина Нгапета.

Видеообзор матча доступен в официальном аккаунте казанского «Зенита» в YouTube.



В группе A выступают также турецкий «Халкбанк» и немецкий «Франкфурт». Подопечные Владимира Алекно, являющиеся действующими победителями Лиги чемпионов, выиграли четыре матча в группе A и гарантировали себе место в плей-офф.



В пятом туре «Зенит» 14 февраля сыграет на выезде с «Франкфуртом».

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