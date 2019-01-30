Доигровщик «Югры-Самотлор» Новгородов стал отцом

Доигровщик нижневартовской «Югры-Самотлор» Максим Новгородов стал отцом. У него родился сын Макар, сообщает официальный сайт клуба. Во время утренней тренировки с этим радостным событием игрока поздравила вся команда.



«Желаем малышу, а также всей семье Максима здоровья, счастья и благополучия», — говорится в сообщении.

Максим Новгородов ранее выступал за «Нижний Новгород» и «Торпедо» (Челябинск).

В 16-м туре российской Суперлиги «Югра-Самотлор» на своей площадке проиграла санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:3 (25:20, 23:25, 18:25, 18:25). В турнирной таблице нижневартовская команда располагается на 13-й позиции.

2 февраля в рамках 17-го тура «Югра-Самотлор» на выезде сразится с уфимским «Уралом».