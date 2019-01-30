Мужская и женская сборные России проведут отборочные матчи на ОИ-2020 дома

30 января Международная федерация волейбола приняла решение, что мировые олимпийские отборочные турниры с участием сборных России пройдут в нашей стране, сообщает сайт ВФВ.
Женские турниры — 2-4 августа
Группа A: Польша (место проведения)
Сербия, Пуэрто-Рико, Таиланд, Польша
Группа B: Китай
Китай, Турция, Германия, Чехия
Группа C: Хозяин пока не определён
США, Аргентина, Болгария, Казахстан
Группа D: Бразилия
Бразилия, Доминиканская Республика, Камерун, Азербайджан
Группа E: Россия (Калининград)
Россия, Корея, Канада, Мексика
Группа F: Италия
Нидерланды, Италия, Бельгия, Кения
Мужские турниры — 9-11 августа
Группа A: Болгария
Бразилия, Египет, Болгария, Пуэрто-Рико
Группа B: Нидерланды
США, Бельгия, Нидерланды, Корея
Группа C: Италия
Италия, Сербия, Австралия, Камерун
Группа D: Польша
Польша, Франция, Словения, Тунис
Группа E: Россия (Санкт-Петербург)
Россия, Иран, Куба, Мексика
Группа F: Китай
Канада, Аргентина, Финляндия, Китай
Победители групп получат путёвку на Олимпиаду.
Дополнительный шанс отобраться в Токио команды получат на пяти турнирах континентальной квалификации, которые состоятся в январе 2020 года, — по одной путёвке у мужчин и женщин для каждой континентальной зоны.