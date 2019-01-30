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Мужская и женская сборные России проведут отборочные матчи на ОИ-2020 дома

Мужская и женская сборные России проведут отборочные матчи на ОИ-2020 дома
Волейбол / Сборная России

30 января Международная федерация волейбола приняла решение, что мировые олимпийские отборочные турниры с участием сборных России пройдут в нашей стране, сообщает сайт ВФВ.

Женские турниры — 2-4 августа

Группа A: Польша (место проведения)
Сербия, Пуэрто-Рико, Таиланд, Польша

Группа B: Китай
Китай, Турция, Германия, Чехия

Группа C: Хозяин пока не определён
США, Аргентина, Болгария, Казахстан

Группа D: Бразилия
Бразилия, Доминиканская Республика, Камерун, Азербайджан

Группа E: Россия (Калининград)
Россия, Корея, Канада, Мексика

Группа F: Италия
Нидерланды, Италия, Бельгия, Кения

Мужские турниры — 9-11 августа
Группа A: Болгария
Бразилия, Египет, Болгария, Пуэрто-Рико

Группа B: Нидерланды
США, Бельгия, Нидерланды, Корея

Группа C: Италия
Италия, Сербия, Австралия, Камерун

Группа D: Польша
Польша, Франция, Словения, Тунис

Группа E: Россия (Санкт-Петербург)
Россия, Иран, Куба, Мексика

Группа F: Китай
Канада, Аргентина, Финляндия, Китай

Победители групп получат путёвку на Олимпиаду.

Дополнительный шанс отобраться в Токио команды получат на пяти турнирах континентальной квалификации, которые состоятся в январе 2020 года, — по одной путёвке у мужчин и женщин для каждой континентальной зоны.

Мужская сборная России по волейболу узнала расписание ЧЕ-2019
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