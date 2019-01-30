Мужская и женская сборные России проведут отборочные матчи на ОИ-2020 дома

30 января Международная федерация волейбола приняла решение, что мировые олимпийские отборочные турниры с участием сборных России пройдут в нашей стране, сообщает сайт ВФВ.



Женские турниры — 2-4 августа

Группа A: Польша (место проведения)

Сербия, Пуэрто-Рико, Таиланд, Польша



Группа B: Китай

Китай, Турция, Германия, Чехия



Группа C: Хозяин пока не определён

США, Аргентина, Болгария, Казахстан



Группа D: Бразилия

Бразилия, Доминиканская Республика, Камерун, Азербайджан



Группа E: Россия (Калининград)

Россия, Корея, Канада, Мексика



Группа F: Италия

Нидерланды, Италия, Бельгия, Кения



Мужские турниры — 9-11 августа

Группа A: Болгария

Бразилия, Египет, Болгария, Пуэрто-Рико



Группа B: Нидерланды

США, Бельгия, Нидерланды, Корея



Группа C: Италия

Италия, Сербия, Австралия, Камерун



Группа D: Польша

Польша, Франция, Словения, Тунис



Группа E: Россия (Санкт-Петербург)

Россия, Иран, Куба, Мексика



Группа F: Китай

Канада, Аргентина, Финляндия, Китай



Победители групп получат путёвку на Олимпиаду.



Дополнительный шанс отобраться в Токио команды получат на пяти турнирах континентальной квалификации, которые состоятся в январе 2020 года, — по одной путёвке у мужчин и женщин для каждой континентальной зоны.