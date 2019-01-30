Саммельвуо: рад, что после длинной дороги «Кузбасс» держал свой уровень

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу над финской командой «Састамала» в первом матче 1/4 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24) в пользу гостей.

«Очень рад, что сделали первый шаг вперёд, чтобы пройти в полуфинал Кубка ЕКВ, но мы ещё ничего не сделали. Мы были внимательны, сконцентрированы и играли хорошо в атаке, у нас было очень мало ошибок и была большая эффективность.

Рад, что после длинной дороги мы смогли держать наш уровень. Как всегда, двигаемся дальше — в субботу нам предстоит игра с Казанью. Нам надо приехать в Кемерово и восстановиться», — цитирует тренера сайт «Кузбасса».