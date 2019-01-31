Ковач: сейчас можно порадоваться, но в Лиссабоне мы ждём очень сложный матч

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Кубка вызова с португальской «Бенфикой» со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 29:27).

«Я рад, что мы выиграли, потому что у нас были проблемы с подачей, блоком и защитой. Хорошо, что мы психологически не просели после того, как возникли проблемы с Романом Порошиным. Это важная победа против хорошей команды с хорошими легионерами, имеющими опыт игры за сборную Бразилии.

Сейчас можно порадоваться, но в Лиссабоне мы ждём очень сложный матч. Но если будет работать наша подача, мы сможем отодвинуть их от сетки, и нам будет проще. График у нас тяжёлый, играем каждые три дня, так что каждая победа очень важна», — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

Ответный матч состоится в Лиссабоне 13 февраля.