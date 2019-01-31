Тренер «Бенфики»: дома улучшим подачу. Надеюсь, это ослабит атаку «Белогорья»

Главный тренер португальской «Бенфики» Марсель Матц прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Кубка вызова с белгородским «Белогорьем» со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 27:29).

«Мы столкнулись с сильной подачей, поэтому у нас возникли проблемы с собственным съёмом. Нам нужно улучшать этот элемент. Следующий матч мы будем играть дома, это может помочь нам улучшить собственную подачу. Поэтому мы надеемся, что это ослабит атаку «Белогорья» с приёма и даст нам шансы в домашней игре», — приводит слова тренера официальный сайт «Белогорья».

Ответный матч состоится в Лиссабоне 13 февраля. Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».

В российской Суперлиге белгородский клуб после 16 туров занимает третье место.