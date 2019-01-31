Ефимова: всегда быть хорошим у тренера, скорее всего, вряд ли получится

Волейболистка московского «Динамо» Екатерина Ефимова прокомментировала победу в матче 14-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:20).

«Игралось неплохо, спокойно, и дома у нас играть хорошо получается. Да, была небольшая нервозность, ведь предыдущий матч с «Уралочкой» мы проиграли в Нижнем Тагиле. Поэтому к этому матчу мы более серьёзно готовились. Настраивались на победу – 3:0, 3:1 тоже как вариант.

У нас получалось делать всё более качественно, чем на предыдущих играх в Казани и Польше – были и приём, и подача, и съём. Мы стараемся подготавливаться к каждому матчу после переездов и перелётов. Также успели сыграться с Мариной Бабешиной за эти матчи. На первых матчах было потяжелее, а сейчас играется проще", — цитирует Ефимову Volleyball Fans.

Екатерина также рассказала, какой метод проведения тренировок ей больше всего импонирует.

«Я считаю, что всего должно быть в меру. Всегда быть хорошим у тренера, скорее всего, вряд ли получится. Чтобы что-то получалось, он должен быть требовательным прежде всего. Когда-то хвалит, когда-то кричит на площадке – это нормально», — сказала Ефимова.