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Шевченко: сборные должны отобраться на ОИ на домашних этапах квалификации

Шевченко: сборные должны отобраться на ОИ на домашних этапах квалификации
Волейбол / Сборная России

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что мужская и женская сборные России по волейболу постараются пробиться на Олимпийские игры 2020 года на домашних отборочных турнирах, которые будут проходить в Санкт-Петербурге и Калининграде.

«Это важнейший момент. У нас есть желание уже в этом году отобраться на Олимпийские игры. Турнир будет ключевым в календаре, все силы будут брошены на выполнение задачи», — цитирует Шевченко ТАСС.

В мужском и женском отборочных турнирах участвуют по 24 сборные, которые распределены по шести группам. Победитель каждой группы получит путёвку на Олимпиаду. Дополнительные путёвки будут разыграны на пяти турнирах континентальной квалификации.

Мужская и женская сборные России проведут отборочные матчи на ОИ-2020 дома
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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