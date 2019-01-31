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Питерский «Зенит» обыграл словенскую «Любляну» в Лиге чемпионов

Питерский «Зенит» обыграл словенскую «Любляну» в Лиге чемпионов
Волейбол / Лига чемпионов

В домашнем матче четвёртого тура группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов — 2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в трёх партиях переиграл словенскую «Любляну» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).

«Зенит» возглавляет группу, «Любляна» находится на последнем месте. В квартете С выступают также немецкий «Фридрихсхафен» и французский «Шомон».

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Любляна» (Словения) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:19)

В пятом туре Лиги чемпионов сине-бело-голубые 13 февраля сыграют на выезде с «Шомоном».

Ранее в Лиге чемпионов побед добились ещё два представителя России в еврокубках — казанский «Зенит» и московское «Динамо». Казанский клуб является действующим победителем турнира.

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