Питерский «Зенит» обыграл словенскую «Любляну» в Лиге чемпионов

В домашнем матче четвёртого тура группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов — 2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в трёх партиях переиграл словенскую «Любляну» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).



«Зенит» возглавляет группу, «Любляна» находится на последнем месте. В квартете С выступают также немецкий «Фридрихсхафен» и французский «Шомон».



Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур



«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Любляна» (Словения) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:19)



В пятом туре Лиги чемпионов сине-бело-голубые 13 февраля сыграют на выезде с «Шомоном».



Ранее в Лиге чемпионов побед добились ещё два представителя России в еврокубках — казанский «Зенит» и московское «Динамо». Казанский клуб является действующим победителем турнира.