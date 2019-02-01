Климкин: рад, что ребята не дали шансов «Любляне» в третьем сете

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу над «Любляной» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Сини-бело-голубые переиграли словенскую команду со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).

«В первую очередь хочу поздравить с победой наших многочисленных болельщиков. Огромное спасибо петербуржцам, которые приехали поддержать нас в Москве. И, конечно, столичным любителям волейбола тоже большая благодарность. Надеюсь, на нашей игре чемпионата России 3 февраля на этой же арене против московского «Динамо» будет ещё больше зрителей. Ведь полные трибуны – это украшение нашего замечательного вида спорта.



Словенцы играли более раскованно по сравнению с нашим матчем в первом круге, когда удалось победить только на тай-брейке. Но при этом в домашнем матче они выглядели более сконцентрированными и заряженными на победу. А сегодня – очень много ошибались.



У нас иногда в последнее время не слишком ладится игра в третьей партии после победы в первых двух сетах. Рад, что сегодня этого не случилась, и ребята не дали шансов сопернику.



Очень понравилось, как вёл сегодня игру Сергей Антипкин. Радует, что восстанавливается от травмы и обретает хорошие кондиции Павел Панков. Ореол Камехо и Евгений Сивожелез продемонстрировали сегодня хорошую статистику. Да, у нас пока есть определённые проблемы на блоке, но они связаны прежде всего с желанием сыграть индивидуально. А тут важно очень чётко выполнить тренерскую установку. Будем работать, в феврале у нас очень сложный график и много тяжелых матчей», — цитирует тренера пресс-служба «Зенита».