Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

«Урал» может подписать контракт с Ерещенко

«Урал» может подписать контракт с Ерещенко
Волейбол / Суперлига мужчины

Украинский доигровщик Ян Ерещенко может пополнить состав уфимского «Урала», сообщает «Спорт Бизнес Online». В нынешнем сезоне он выступал за «Архави», занимающий на сегодня девятое место в чемпионате Турции.

Ранее 28-летний волейболист играл за харьковский «Локомотив» (2007-2015), сургутский «Газпром-Югра» (2015/16) и белгородское «Белогорье» (2016-2018).

В минувшем сезоне Ян Ерещенко помог «Белогорью» завоевать Кубок ЕКВ.

«Урал» ранее расторг контракт с итальянским доигровщиков Олегом Антоновым.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Константина Сиденко занимают 10-е место. Завтра, 2 февраля, в рамках 17-го тура Суперлиги уфимский клуб на своей площадке сыграет с нижневартовской «Югрой-Самотлор».

Сиденко: уверенное начало матча подвело «Урал»
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент