«Урал» может подписать контракт с Ерещенко

Украинский доигровщик Ян Ерещенко может пополнить состав уфимского «Урала», сообщает «Спорт Бизнес Online». В нынешнем сезоне он выступал за «Архави», занимающий на сегодня девятое место в чемпионате Турции.

Ранее 28-летний волейболист играл за харьковский «Локомотив» (2007-2015), сургутский «Газпром-Югра» (2015/16) и белгородское «Белогорье» (2016-2018).

В минувшем сезоне Ян Ерещенко помог «Белогорью» завоевать Кубок ЕКВ.



«Урал» ранее расторг контракт с итальянским доигровщиков Олегом Антоновым.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Константина Сиденко занимают 10-е место. Завтра, 2 февраля, в рамках 17-го тура Суперлиги уфимский клуб на своей площадке сыграет с нижневартовской «Югрой-Самотлор».