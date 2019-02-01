Обмочаев: травма Порошина не сказалась на игре, Багрей вышел солидно — браво ему

Либеро белгородского «Белогорья» Алексей Обмочаев прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Кубка вызова с португальской «Бенфикой» со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 29:27).



«Мы не очень хорошо знали соперника в игре в выбитом мяче. Видели, что в чемпионате Португалии у них 80% идеального приёма. Мы видели в основном игру только быстрого мяча. С быстрым мячом мы более-менее справились, а вот с выбитым было тяжелее. Просто мы не очень хорошо знали соперника, но недооценки не было. Травма Порошина не сказалась на игре, Багрей вышел достаточно солидно – браво ему», — приводит слова Обмочаева «БелПресса».

Ответный матч состоится в Лиссабоне 13 февраля. Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».