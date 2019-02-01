Оливейра — о проигрыше «Белогорью»: у русских очень сильная команда

Доигровщик португальской «Бенфики» Рафаэль Оливейра прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Кубка вызова с белгородским «Белогорьем» со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 27:29). Он стал самым результативным игроком своей команды, набрав 16 очков.



«У русских очень сильная команда, но мы можем играть лучше и в домашнем матче постараемся быть сильнее. Третья партия у нас получилась хорошей, у «Белогорья» тоже. Могло показаться, что в ней мы плохо старались, но нет – с этим у нас всё хорошо», — приводит слова Оливейры «БелПресса».

Ответный матч состоится в Лиссабоне (Португалия) 13 февраля. Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».

В российской Суперлиге белгородский клуб после 16 туров занимает третье место.