Камехо: для нас стало сюрпизом, что в Москве на игре «Зенита» был почти аншлаг

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Ореоль Камехо прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со словенской «Любляной» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).

«Это была очень важная игра для нас. Мы показали настоящий командный волейбол, играя с полной концентрацией. Мы победили заслуженно. Я хочу поблагодарить болельщиков. Для нас стало сюрпризом, что на арене в Москве был почти аншлаг», — приводит слова Камехо официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Подопечные Александра Климкина лидируют в турнирной таблице (4 победы). На втором месте — французский «Шомон» (3), на третьем — немецкий «Фридрихсхафен» (1), на четвёртом — «Любляна» (0).

В 5-м туре Лиги чемпионов сине-бело-голубые 13 февраля сыграют на выезде с «Шомоном».