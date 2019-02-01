Шульгин — о матче с «Енисеем»: как говорят, раненый зверь больнее кусает

Связующий новосибирского «Локомотива» Максим Шульгин оценил игру команды в последних матчах. Подопечные Пламена Константинова в турнирной таблице занимают шестое место.

«Конечно, победы добавляют хорошего настроения. После них чувствуешь себя спокойно. Ведь после любого поражения начинаешь копаться в себе, в причинах неудачи. От этого начинаешь переживать. А на игру лучше выходить с холодной головой.

О том, что мы недооценили соперников, говорить нельзя. Сейчас в Суперлиге все команды способны показать волейбол хорошего уровня. В том числе и те, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Все бьются на площадке. Ну а то, что мы сыграли с некоторыми перепадами… Такие моменты у всех бывают. В нашем случае, возможно, сами немного расслабились. Да и соперники хорошо действовали. Но главное, что мы вовремя вернули концентрацию», — цитирует Шульгина официальный сайт клуба.

Максим также поделился ожиданиями от встречи с красноярским «Енисеем», которая состоится завтра, 2 февраля.

«Как говорят, раненый зверь больнее кусает. Поэтому и волейболисты «Енисея» будут всеми силами доказывать, что рано списывать их со счёта. Тем более в матче против «Локомотива». Во-первых, это встреча двух сибирских команд. Во-вторых, в составе красноярцев есть молодые игроки – воспитанники новосибирского клуба. Конечно, для них этот матч будет принципиальным.

Для нас сейчас нет игр важных и неважных. К любому сопернику относимся очень серьёзно. Не даём себе никаких поблажек. Но это не значит, что мы подстраивается под другие команды. Сосредоточены на том, чтобы самим всё сделать правильно и хорошо. И за счёт этого добиться успеха», — сказал Шульгин.