Бутько: все знают, какие у казанского «Зенита» бывают матчи в Кемерове

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19 с «Кузбассом». Встреча начнётся в Кемерове сегодня, 2 февраля, в 12:00 мск.

«Перед игрой с „Кузбассом“ всегда нужно хорошенько поработать, потому что будет непростая игра. Все знают, какие у нас в Кемерове бывают матчи. Команда у них реально катит», — цитирует Бутько пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Кузбасс» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 16 матчах. Лидером является «Зенит» (47), который пока не проиграл ни одной игры.

На своей площадке кемеровский клуб не знает поражений и выиграл все 7 встреч.