«Минчанка» на тай-брейке обыграла «Ленинградку» в волейбольной Суперлиге

«Минчанка» одержала пятую победу в открытом чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги сезона-2018/19. В выездном матче белорусские волейболистки в пяти партиях взяли верх над «Ленинградкой» со счётом 3:2 (21:25, 22:25, 27:25, 25:20, 15:10).

«Минчанка», имеющая один перенесённый матч в запасе, занимает десятое место в турнирной таблице Суперлиге, уступая при равном количестве побед идущей на девятой позиции «Ленинградке» 3 очка.

В матчах 16-го тура 9 февраля «Ленинградка» на выезде встретится с челябинской командой «Динамо-Метар», а «Минчанка» на следующий день примет «Уралочку-НТМК».

Волейбол. Открытый чемпионат России. Суперлига. Женщины

15-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Минчанка» (Беларусь) — 2:3 (25:21, 25:22, 25:27, 20:25, 10:15).