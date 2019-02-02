Алекно: «Кузбасс» не особо заставил «Зенит» напрягаться

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу своей команды в выездном матче с кемеровским «Кузбассом» (3:0), который занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги.

«Это, наверное, один из немногих матчей за последние годы, в котором «Кузбасс» нас не особо заставил напрягаться. Всегда это было тяжело, всегда это было на грани. Я думаю, что какие-то они задачи выполняли с ротацией состава. Меня больше интересовала моя команда. То, что нужно нам, мы сделали», — приводит слова Алекно пресс-служба «Кузбасса».

Отметим, что в матче лидеров не случилось долгожданного противостояния диагональных сборной России — Максима Михайлова и Виктора Полетаева, который не вышел на площадку в этой встрече.