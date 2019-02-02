Ковач: в матче с «Ярославичем» была возможность посмотреть молодых игроков

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура волейбольной Суперлиги с «Ярославичем» (3:0).

«Мы рады, что сегодня выиграли. У нас много молодых игроков, и сегодня была возможность их посмотреть. Думаю, что у них сегодня всё получилось неплохо, они сыграли с командой Суперлиги, не позволили «Ярославичу» набрать больше 17 очков. Да, ребята талантливые, но одного таланта мало, нужно ещё работать, чтобы играть сильнее.

Сегодня мы провели первую полную игру со связующим Багреем. Конечно, ещё нужно время, чтобы найти нужный ритм и добиться такого же взаимопонимания в команде, как с Порошиным, потому что впереди трудные игры. Некоторая нервозность, конечно, присутствует. Но мы будем играть дома и постараемся дать максимальный результат», — приводит слова Ковача пресс-служба ВФВ.