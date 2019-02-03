Константинов: в 3-й партии «Локомотив» плохо подавал, ошиблись практически все

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал игру подопечных в матче 17-го тура волейбольной Суперлиги с «Енисеем», где «железнодорожники» победили со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:19).

«Не хочется ничего говорить про третью партию, лучше будем искать позитивные моменты. Хорошо, что в четвёртом сете быстро вернулись в игру. Была хорошая подача и съём, чего как раз не хватило в предыдущей партии. На подаче ошиблись практически все, гости отодвинули наш приём, особенно на планере. Я доволен трёхочковой победой. Коля Павлов сегодня очень хорошо помог команде, заменив Костю Бакуна, который вышел на матч с температурой», — цитирует Константинова официальный сайт «Локомотива».