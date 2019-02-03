Травица: «Енисей» не смог ничего противопоставить «Локомотиву»

Главный тренер «Енисея» Любомир Травица отметил, что красноярская команда допустила много ошибок в матче 17-го тура мужской волейбольной Суперлиги с новосибирским «Локомотивом». «Железнодорожники» одержали победу со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:19).

«Сегодня была очень сложная игра. «Локомотив» хорошо подавал, а мы не смогли справиться с приёмом. В третьем сете чуть лучше сыграли в атаке, за счёт этого добились успеха. В целом же наша подача и приём не были так хороши, как у соперника. Допустили много ошибок, пытались изменить ход игры, пробовали разные сочетания, но не смогли ничего противопоставить такой техничной команде, как «Локомотив», — цитирует Травицу официальный сайт новосибирской команды.