Краснодарское «Динамо» и «Локомотив» одержали победы в женской Суперлиге

15-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги сезона-2018/19 завершился двумя матчами в Саратове и Подмосковье.

«Протон» на своей площадке едва не одержал первую победу в сезоне. Саратовские волейболистки перевели матч с гостями из краснодарского «Динамо» на тай-брейк, но уступили со счётом 2:3 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 14:16).

Лидер соревнований калининградский «Локомотив» на выезде в трёх партиях разгромил подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:22).

«Локомотив», выиграв 13 из 15 матчей, возглавляет турнирную таблицу. Краснодарское «Динамо» и «Заречье-Одинцово» с 8 победами в активе делят 6-е и 7-е места. Остающийся без побед «Протон» — 12-й.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига

15-й тур

«Протон» (Саратов) – «Динамо» (Краснодар) — 2:3 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 14:16).

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (16:25, 18:25, 22:25).