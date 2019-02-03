Климкин: если бы упустили третью партию, в четвёртой было бы намного сложнее

Главный тренер санкт-петербургского “Зенита” Александр Климкин прокомментировал победу в выездном матче чемпионата России по волейболу с московским «Динамо» (3:0).

«Игрой очень довольны, несмотря на первую партию. Вели шесть очков, но сравняли счёт. Но удалось дожать соперника. Впереди у нас ещё сложные игры, интересные, будем к ним готовиться.

От “Динамо” сегодня ожидали большего сопротивления. Мы не знали нового связующего, который у них приехал. По нему не было никакой информации. Но мы усиленно готовились в ожидании борьбы. Думаю, что она получилась только в третьей партии. Если бы мы упустили третью партию, то в четвёртой было бы намного сложнее. Соперник завёлся, а в случае с “Динамо” это может быть опасно», — приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ.