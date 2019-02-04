Горбатков: в концовке 1-й партии непонятное решение арбитра украло у «Новы» сет

Главный тренер «Новы» Александр Горбатков прокомментировал поражение от команды «Газпром-Югра» (2:3) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Соперник был сегодня очень хорош. В тоже время в концовке первой партии непонятное решение арбитра украло у нас сет. На тай-брейке при счёте 12:12, опять пошла какая-то «дерготня», ребята занервничали, нам не хватило стабильности. У нас играют шесть, семь человек, нам чисто физически очень тяжело выстоять. У соперника хорошая скамейка, поэтому где-то у них осталось побольше сил на концовку.

Нелучший день «Новы» на подачах? У нас есть игроки, которые стабильно подают подачи, есть которые не стабильно — здесь ничего не поделаешь. Мы стараемся это компенсировать, но вы сами знаете, что когда игрок в азарте и кураже, у него всё получается, а когда мастерство нужно приложить в трудной ситуации, тут иногда проявляются «издержки профессии», — приводит слова Горбаткова пресс-служба «Новы».