Павлов: нужно было добавить эмоций, думаю, что я помог команде это сделать

Волейболист новосибирского «Локомотива» Николай Павлов и игрок красноярского «Енисея» Александр Крицкий поделились впечатлениями от матча их команд в 17-м туре российской Суперлиги. «Железнодорожники» одержали победу со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:19).

«Нужно было добавить эмоций, думаю, что я помог команде это сделать. Мы все делаем одно общее дело, которое должно приводить к положительному результату. Когда выигрывает команда – выигрывает вся команда! От команды и от себя лично хочу поблагодарить людей, которые пришли поддержать нас, несмотря на сильные морозы. Вдвойне приятней было подарить болельщикам победу», — цитирует Павлова официальный сайт ВФВ.

«В третьей партии у нас был хороший приём, так же смогли забить решающие мячи. В остальных же сетах многое не получалось, много мячей проигрывали в концовках, плохо принимали, делали неточную доводку, не могли организовать хорошую атаку. В четвёртом сете «Локомотив», поведя три-четыре очка, стал играть раскованно, у них хорошо летела подача, в атаке они забили всё, мы с этим не справились. У нас большая серия неудач, это очень тяжело, в первую очередь, морально, потому что, когда проигрываешь, начинаешь искать проблемы в себе, пытаешься что-то придумать, решить… После Нового года мы играли с сильными соперниками, сейчас у нас в календаре команды, с которыми мы должны играть, главное собраться и показывать свою игру. Выиграем две-три игры, и может пойти всё по-другому», — сказал Крицкий.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 6-е место, «Енисей» — 12-е.