Тренер «Факела»: Пурин принёс нам много проблем

Старший тренер новоуренгойского «Факела» Мартин Бланко Коста прокомментировал победу в матче 17-го тура российской Суперлиги с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:18).



«Я очень рад этой победе, потому что мы смогли выиграть за счёт нашего характера, блока и хорошей подачи. Это важные компоненты нашей игры. В третьей партии мы допустили много ошибок, плюс вышедший Пурин принёс нам много проблем», — приводит слова тренер официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Факел» занимает 5-е место в турнирной таблице, «Динамо-ЛО» — 11-е. 5 февраля в рамках 18-го тура новоуренгойский клуб сыграет с «Ярославичем» (Ярославль), а на следующий день «Динамо-ЛО» встретится с новосибирским «Локомотивом».