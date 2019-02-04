Колодинский: тяжёлая игра была, посмотрите, я весь мокрый!

Волейболист «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Денис Петров и игрок новоуренгойского «Факела» Игорь Колодинский поделились впечатлениями от матча их команд в 17-м туре российской Суперлиги. «Факел» одержал победу со счётом 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:18).



«Не первую игру мы начинаем довольно пассивно, хотя всякий раз говорим о том, что играть нужно с первого сета. Тренер сделал некоторые замены, нашел определённый баланс – мы выровняли игру, но в концовке нужно было добавлять агрессии и эмоций. Проиграли два мяча, и по-прежнему был рабочий счёт, нужно было продолжать борьбу, добавить на подаче и приёме. Но мы захлебнулись в атаке, и соперника было уже не остановить. У «Факелаа» отличный блок, и концовку новоуренгойцы сыграли идеально. Делаем выводы в очередной раз – хотелось бы, чтобы в следующей игре это не повторилось», — цитирует Петрова официальный сайт ВФВ.

«Не может не радовать результат. Для нашего турнирного положения сейчас очень важно не терять очки и победы. Через тур у нас уже начнутся игры с лидерами, а пока у нас вылет в Ярославль. У нас очень тяжёлый февраль, выездной. Наше турне началось здесь, в Петербурге, и мы очень рады, что начали его с победы.

В третьей партии «Динамо-ЛО» перестало ошибаться на подаче, как это было в первых двух сетах, да и мы сами наделали много ошибок в доигровках. Это сослужило нам плохую службу. Мы создали сами себе проблемы, а потом их героически решали. Догнали дважды, но партию в итоге отдали. Четвёртую, вы сами видели, вышли более сконцентрированными: заработал блок, защита и мы допустили меньше ошибок, что и позволило нам довести матч до победы. Тяжёлая игра была, посмотрите, я весь мокрый! На самом деле лёгких-то матчей не бывает, и не надо смотреть на счёт! Можно выиграть 3:0, но если соперник заставляет каждое очко добывать и выгрызать, это очень трудно. Но, я думаю, зрителям игра должна была понравиться", — сказал Колодинский.

«Факел» занимает 5-е место в турнирной таблице, «Динамо-ЛО» — 11-е.