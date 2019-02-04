Пясковский: «Югра-Самотлор» сыграла плохо

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал поражение в матче 17-го тура российской Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 1:3 (14:25, 28:26, 17:25, 16:25).



«Много ошибок, поэтому игра не сложилась, особенно в четвёртой партии. Мы сыграли плохо.



Второй сет? Мы играли здорово в защите, поднимали важные мячи. Это помогло нам выиграть партию», — приводит слова Пясковского официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 9-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е. 6 февраля в рамках 18-го тура уфимский клуб сыграет с сургутским «Газпромом-Югра», а «Югра-Самотлор» встретится с московским «Динамо».

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.

Сиденко: утром для нас был сюрприз — у Феоктистова переклинило спину

.