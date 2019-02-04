«Югра-Самотлор» подписала контракт с А. Петровым

Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с доигровщиком Александром Петровым. Соглашение рассчитано до конца сезона. 31-летний волейболист будет выступать под 17-м номером.

В сезоне-2010/11 Александр уже защищал цвета нижневартовского клуба. Также он выступал за «Локомотив-Изумруд», «Искру», «Прикамье», «Динамо-ЛО, „Нову“ и „Факел“.

Нынешний сезон Петров начал в катарском клубе «Аль-Райан», в составе которого выиграл 10 матчей из 11 и завоевал Суперкубок страны.

В турнирной таблице чемпионата России «Югра-Самотлор» — занимает 13-е место. 6 февраля в рамках 18-го тура нижневартовская команда встретится с московским «Динамо». Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.