Бережко: это была первая игра «Динамо» с новым пасующим, нужно время

Капитан московского «Динамо» Юрий Бережко прокомментировал поражение в матче 17-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 23:25).

«Игра получилась не в нашу пользу. Мы пока ищем взаимодействие с новой связкой. Это была первая игра с новым пасующим. Нужно время.



Уже середина турнира — чувствуется небольшая усталость. Мы сыграли очень много игр на выезде. Недавно прилетели. Было видно, что команды находятся в разной форме. Играли на разных уровнях. Нужно реабилитироваться и идти дальше. Впереди много сложных игр», — приводит слова Бережко официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Зенит» занимает четвёртую строчку, «Динамо» — седьмую.