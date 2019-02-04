Грозер: ожидал, что с «Динамо» будет намного сложнее. Это явно был не их день

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер прокомментировал победу в матче 17-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:23).

«Игра была великолепной. Я ожидал, что она будет намного сложнее. Но мы очень хорошо готовились к этому матчу и показали хорошую командную игру. В какой-то момент мы потеряли фокус на игру, но смогли быстро собраться и выиграть партию. Я очень доволен результатом.



От „Динамо“ я не ожидал отсутствия сопротивления, потому что обычно они играют на другом уровне. Сегодня был явно не их день. Но мы довольны уехать отсюда с тремя очками», — приводит слова Грозера официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Зенит» занимает четвёртую строчку, «Динамо» — седьмую.