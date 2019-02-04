Кошкин: «Динамо» сыграло средне, а «Енисей» не смог ничего противопоставить

Исполняющий обязанности главного тренера красноярского «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал поражение в матче 15-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 0:3 (19:25, 16:25, 20:25).

«Нам нужно было играть более агрессивно. С такими командами, как „Динамо“, необходимо держать напряжение, у нас это не получилось. „Динамо“ сыграло свою среднюю игру, а мы не смогли ничего противопоставить», — приводит слова Кошкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице столичный клуб занимает второе место, «Енисей» — пятое.

В 16-м туре московское «Динамо» 9 февраля на своей площадке примет «Заречье-Одинцово» (Московская область), а «Енисей» на выезде встретится с казанским «Динамо».