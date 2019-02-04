Кашин: мы обсуждали, что наш шанс — выиграть в трёх сетах. Дальше — просто умрём

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин, а также волейболистки команды Екатерина Петрова и Елизавета Самадова прокомментировали поражение в матче 15-го тура женской Суперлиги с «Минчанкой» со счётом 2:3 (25:21, 25:22, 25:27, 20:25, 10:15).

«Во-первых, я хочу поздравить «Минчанку», потому что они действительно играли на характере, собранно. Особенно хотел бы отметить Анисову. Она нам доставила много проблем. Третья партия была решающей. Более того, ещё до игры тренерским составом мы обсуждали, что наш шанс — выиграть в трёх партиях. Дальше мы просто умрём, потому что пять выездов подряд, когда мы практически два раза облетели вокруг земного шара, объехав Сибирь и Сахалин, не дались нам просто так. Та же Софья Кузнецова, которая очень хорошо играла предыдущие игры, только вчера поднялась с ангины. Нам не хватило этой «физики».

Это не оправдание, потому что «физика» или не «физика», но характер нужно проявлять и вытаскивать такие матчи на зубах. Мы этого не сделали. Самое интересное, что проиграли в том моменте, где «физика» особо не нужна — выиграли и на приёме, и в атаке, а 17 ошибок на подаче — это подарок от нас. С учётом, что мы проиграли всего пять очков. Мы будем разбираться, почему два игрока, которые больше всего на тренировках подают, так выступили. В принципе на Сахалине было то же самое. Там 16, сегодня 17 ошибок. Это главная причина нашей ситуации», — цитирует Кашина официальный сайт ВФВ.



«Был тяжёлый выезд, но это нас никак не оправдывает. Меньше своих ошибок, меньше грязи — и выиграли бы в трёх партиях», — сказала Петрова.



«Минск очень хорошо разыгрался. Они подавали хорошую подачу, в то время как мы на ней очень много потеряли. Это наш огромный минус. Сейчас нужно хорошо отдохнуть, забыть игру. Впереди нас ждёт Челябинск, к этой игре надо подготовиться и настраиваться только на победу. Там мы сделаем всё, что можем. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас поддержать, несмотря на столь поздний час!» — отметила Самадова.

В турнирной таблице «Минчанка» занимает 10-е место, «Ленинградка» — девятое.