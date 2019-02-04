Панков: игру с «Локомотивом» я отчасти смотрел как тренер сборной

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение в матче 15-го тура российской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 0:3 (16:25, 18:25, 22:25).

«Я смотрел на игру отчасти как тренер сборной. Я смотрел, как играют Воронкова, Галкина. Для меня это тоже важно. „Сборницы“ сегодня играют на несколько порядков лучше нас. В «Локомотиве» собраны серьёзные российские игроки плюс кубинка. Мы не готовы играть на таком уровне по набору игроков. Но и в этой ситуации многое зависит от психологии. Если мы не будем бояться, то можем бороться. Третья партия показала, что мы можем играть и против лидеров. Пока мы психологически слабее», — приводит слова Панкова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первую строчку, «Заречье-Одинцово» — седьмую.