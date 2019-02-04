Воронков: «Заречье» — хорошая команда, с ним нельзя расслабляться

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу в матче 15-го тура российской Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:22).

«Наша задача на ближайшие матчи — держать концентрацию всю игру. Сегодня нам это почти удалось. Правда, в третьей партии немного расслабились, но быстро собрались и контролировали уверенно счёт. Мы сыграли так, как надо, показали то, что отрабатывали на тренировках, – спокойно, без ошибок и суеты. С установкой на игру справились.

В третьей партии «Заречье» добавило в игре при своих зрителях. У них есть потенциал, и играют они хорошо. «Заречье» — хорошая команда, и с ними нельзя расслабляться», — приводит слова Воронкова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первую строчку, «Заречье-Одинцово» — седьмую.