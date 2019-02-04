Ушаков: логического объяснения тому, что случилось на тай-брейке, у меня нет

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал победу в матче 15-го тура российской Суперлиги с «Протоном-Саратов» со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 25:23, 23:25, 16:14). В пятой партии «Динамо» уступало со счётом 7:12.



«После шести поражений подряд нам очень была нужна победа. К счастью, мы её добились. Для того чтобы двигаться вперёд, чтобы попасть в плей-офф, нам нужно думать об улучшении качества своей игры. А уже потом, после самой игры, надо заниматься подсчётами и оценкой турнирной ситуации, шансов конкурентов.



На тай-брейке нам повезло. Никакого логического объяснения тому, что в итоге случилось, у меня нет. Это просто везение», — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.

Ушаков также прокомментировал решение выпустить на площадку как полевого игрока либеро Екатерину Третьякову.



«Катя, появляясь на площадке, нам очень помогает. Её игра в этом качестве – полевого игрока — часть общекомадной стратегии, нашего плана на игру», — сказал тренер.