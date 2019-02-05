Сербскую волейболистку «Протона-Саратов» депортировали из России

Сербская волейболистка Сладжана Эрич, в декабре подписавшая контракт с «Протоном-Саратов», была депортирована на родину, сообщает «Комсомольская правда — Саратов». В клубе вовремя не продлили документы для пребывания спортсменки в России.

Последнюю игру за саратовский клуб она провела против санкт-петербургской «Ленинградки» 20 января. При перелёте в Челябинск на игру 27 января Эрич задержали при проверке документов в аэропорту Шереметьево. В итоге волейболистку задержали на три дня, после чего решением суда депортировали из страны.

Менеджер команды Андрей Афиногенов информацию о местонахождении Эрич назвал закрытой, но подчеркнул, что Сладжана будет и дальше играть за «Протон-Саратов».

«Как скоро она сможет продолжить играть? Затрудняюсь пока конкретную дату назвать. Может быть, в Калиниграде 9 февраля, может быть, чуть позже», — сказал Афиногенов.

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