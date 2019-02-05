Королёва: «Уралочка-НТМК» — это сильный и необычный соперник

Волейболистка казанского «Динамо» Ирина Королёва поделилась ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область). Встреча состоится в столице Татарстана сегодня, 5 февраля.

«Уралочка-НТМК» — это сильный и необычный соперник. В какой форме соперницы подойдут к игре в Казани? Это всегда непредсказуемо. Я никогда не строю планов заранее. Мы всё увидим, когда игра начнётся», — приводит слова Королёвой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает второе место, «Динамо» — третье. Лидирует турецкий «Экзачибаши». Замыкает таблицу финская «Хямеэнлинна».

В российской Суперлиге «Динамо» занимает третью строчку, «Уралочка-НТМК» — четвёртую.

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